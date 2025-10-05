Аль-Садд зробив пропозицію екснаставнику збірної Італії

Екстренер збірної Італії Лучано Спаллетті може очолити клуб із Катару.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Аль-Садд зацікавлений у запрошенні італійського фахівця. Клуб надіслав пропозицію з контрактом для Спаллетті, який розрахований до 2027 року.

Зазначається, що пріоритетом для італійця є перебування в європейському футболі.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Спаллетті була збірна Італії, яку він очолював з літа 2023 року по червень 2025 року. Під його керівництвом команда вилетіла з Євро-2024 в 1/8 фіналу.

Напередодні повідомлялося, що Аль-Іттіхад розглядав італійця, як одного з кандидатів на посаду головного тренера.