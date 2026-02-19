Вразив до сліз: зірковий футболіст АПЛ зробив сюрприз юному фанату із рідкісним захворюванням

Півзахисник Тоттенгема Джеймс Меддісон зворушливо здивував юного фаната команди та подарував йому незабутні емоції.

15-річний Харлі раніше вже зустрічався з футболістом, коли клуб запросив хлопця на тренувальну базу. Тоді історія стала вірусною після допису його мами у соцмережах. Згодом підлітка запросили й на матч англійської Прем'єр-ліги проти Ньюкасл Юнайтед.

Та найзворушливіший момент стався у перерві гри. Меддісон несподівано з'явився на трибуні, де сидів Гарлі, та вручив йому подарунки – футболку "шпор", яку згодом підписав, а також улюблене печиво хлопця. Вони разом випили чаю, а футболіст навіть жартома оцінив напій на "20 із 10".

Гарлі народився з рідкісним генетичним захворюванням – спондилокарпотарзальною синотозою, що впливає на хребет, кістки, слух і ріст. Йому необхідне життєво важливе лікування, на яке оголошено збір у розмірі 2,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Наразі вдалося зібрати понад 366 тисяч фунтів. Мама хлопця зізналася, що син був "на сьомому небі від щастя" через можливість знову побачити свого кумира.

Нагадаємо, на початку сезону Меддісон отримав розрив хрестоподібної зв'язки коліна, через що пропустив 7 місяців.

Раніше повідомлялося, що Джеймс отримав від мами "на горіхи" за те, що отримав жовту карту за заборонене святкування голу.