У Туреччині фанати зірвали футбольний матч, кинувши арбітру в голову дитячий самокат

Скандальний інцидент стався в матчі Першої аматорської ліги провінції Малатья між Дарендеспор та Хекімхан Беледієсі Гірманаспор. Поєдинок довелося достроково припинити після того, як у лайнсмена кинули самокат.

На 87-й хвилині господарі поля вирішили, що забили переможний м'яч. Однак асистент арбітра Хакан Башкурт підняв прапорець, зафіксувавши офсайд. Гравці Дарендеспора миттєво оточили суддівську бригаду, а напруга на трибунах різко зросла.

Розлючені вболівальники почали кидати на поле різні предмети через огорожу. Серед них виявився і дитячий скутер, який влучив у Башкурта. Від удару арбітр ненадовго знепритомнів та отримав глибоке розсічення над бровою.

Malatya'da amatör futbol maçında yan hakeme tribünden scooter fırlatıldı.



Hakem kısa süreli baygınlık geçirdi, şüpheli gözaltına alındı. pic.twitter.com/cejjIMSwX1 — TRT HABER (@trthaber) February 17, 2026

Медики оперативно надали допомогу постраждалому, після чого його доправили до державної лікарні Даренде Хулусі Ефенді, де судді наклали шви. Тим часом футболісти намагалися заспокоїти фанатів, але ситуація остаточно вийшла з-під контролю.

За рахунку 1:1 головний арбітр ухвалив рішення припинити матч. Наразі цією справою займається місцева поліція.

