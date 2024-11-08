Усе через Фентезі: зірка АПЛ отримав "на горіхи" від мами за безвідповідальне святкування голу

Навіть зірки АПЛ отримують прочуханку від своїх батьків за погану поведінку. Прикладом цього став хавбек Тоттенгема Джеймс Меддісон.

Футболіст вислухав критику на свою адресу від мами після того, як під час матчу із Брентфордом (3:1) забив гол і бурхливо відсвяткував його, знявши футболку.

Це сильно не сподобалося мамі, яка активно грає у Фентезі АПЛ, вибравши сина капітаном своєї команди. Через жовту картку, яку арбітр показав Джеймсу, жінка втратила важливі очки.

З гравцем була проведена серйозна розмова, тому не варто найближчим часом очікувати на схоже святкування голу.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 27-річного хавбека 3 голи та 3 результативні передачі у 10 матчах АПЛ.

Контракт Меддісона з Тоттенгемом розрахований до літа 2028 року.