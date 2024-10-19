Забарний вийде в основі Борнмута на матч із Арсеналом, Зінченко – в запасі

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний вийде в основі Борнмута на матч 8 туру АПЛ проти Арсенала. Хавбек "Канонірів" Олександр Зінченко розпочне матч на лаві запасних.

Про це повідомляють пресслужби клубів.

Three changes from last time out.



Up the Cherriessss 🍒 pic.twitter.com/RA0JaQZ1vL — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 19, 2024

Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом, трансляція зустрічі доступна ексклюзивно на OTT-платформі Setanta Sports.

Таким чином, Забарний вийде в основі Борнмута у восьмому матчі поспіль зі старту нинішнього сезону в АПЛ. В усіх попередніх поєдинках він проводив на полі всі 90 хвилин.

Що стосується Зінченка, то головний тренер Арсенала Мікель Артета напередодні повідомив про те, що українець близький до повного відновлення. В нинішньому сезоні він взяв участь лише в двох матчах АПЛ.