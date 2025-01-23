Гранд Бундесліги готовий придбати Зінченка після його вдалого матчу проти Загреба у Лізі чемпіонів

Дортмундська Борусія вже у це зимове трансферне вікно готова придбати українського захисника Арсенала Олександра Зінченка.

Про це повідомляє журналіст The Telegraph Метт Лав.

Цікаво, що ця інформація з'явилася після того, як Зінченко відіграв непоганий матч у Лізі чемпіонів проти загребського Динамо, який завершився з рахунком 3:0 на користь лондонського клубу.

Українець провів на полі 74 хвилини, зробив одне відбирання, одне перехоплення, виграв дві верхові дуелі, а також виконав один ключовий пас, 3 кроси (2 успішних) та одну дальню передачу.

За свій виступ Зінченко отримав 7,3 бала, що є другим найвищим показником серед захисників обох команд. Оцінку вище заробив лише бразильський центрбек "канонірів" Габріель – 7,6.

У поточному сезоні 28-річний Зінченко провів 13 ігор у складі Арсенала у всіх турнірах. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 30 млн євро.