Виніс всіх без проблем: Зінченко позмагався з одноклубниками у знанні гравців Арсенала

Захисник Арсенала Олександр Зінченко взяв участь у незвичайній вікторині, в якій треба було назвати усіх гравців, що виступали/виступають за "канонірів".

Суперниками українця у цьому завданні були Рахім Стерлінг та Якуб Ківьор. Спойлер: наш козак виніс їх обох.

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Почалася баталія з гумористичної ноти. Стерлінг вимовив прізвище Олександра "Шінченко", на що отримав зауваження від одноклубника. З цього моменту українець почав "трощити" опонентів.

Спочатку здався Ківьор, який за 3 секунди не зміг назвати футболіста Арсенала, а от Рахім протримався до останнього. Бакарі Санья приніс Зінченку перемогу.

Цього сезону на рахунку 27-річного футболіста збірної України 4 матчі у межах АПЛ.

Контракт Олександра з Арсеналом спливає у липні 2026 року. Лондонський клуб має намір продати гравця.