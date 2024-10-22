Зінченко: Я виграв два чемпіонства в АПЛ з контрактом гравця академії

Український півзахисник Арсенала Олександр Зінченко розповів про те, як у 2016 році підписував контракт з Манчестер Сіті.

Гравця збірної України цитує The Guardian.

"Юристи Манчестер Сіті сказали: "Дивись, це контракт гравця клубної академії. Як тільки ти дебютуєш за першу команду в офіційному матчі – ми зразу продовжимо з тобою контракт з реальною, великою зарплатою, яку ми платимо професіоналам. Цього контракту гравця академії більше не буде. Тож довірся нам".

Звичайно, я погодився, я йшов за своєю мрією. Але знаєте, коли мені дали новий контракт? Після 43 матчів у АПЛ! Я виграв два чемпіонський титули в АПЛ з контрактом гравця молодіжної академії", – заявив Зінченко.