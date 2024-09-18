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Зінченко анонсував вихід автобіографії

Олександр Булава — 18 вересня, 20:26
Зінченко анонсував вихід автобіографії
Олександр Зінченко
Instagram zinchenko

Гравець збірної України та лондонського Арсенала Олександр Зінченко анонсував вихід своєї автобіографічної книги футболіста "Believе" (Вірити").

Про це футболіст розповів в Instagram.

"Я наполегливо працював над тим, щоб розповісти історію про те, як я пройшов шлях від аматорського футболу до виступів за дві найкращі команди сучасної епохи

Нарешті, це сталося. "Believe" виходить 24 жовтня", – написав Зінченко.

Книга буде видана англійською мовою та матиме 320 сторінок.

27-річний українець є вихованцем донецького Шахтаря. Також він грав за Уфу, ПСВ та Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Зінченко пропустив поєдинок 4 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема через травму гомілки.

Олександр Зінченко Арсенал Лондон

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