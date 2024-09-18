Зінченко анонсував вихід автобіографії
Олександр Зінченко
Instagram zinchenko
Гравець збірної України та лондонського Арсенала Олександр Зінченко анонсував вихід своєї автобіографічної книги футболіста "Believе" (Вірити").
Про це футболіст розповів в Instagram.
"Я наполегливо працював над тим, щоб розповісти історію про те, як я пройшов шлях від аматорського футболу до виступів за дві найкращі команди сучасної епохи
Нарешті, це сталося. "Believe" виходить 24 жовтня", – написав Зінченко.
Книга буде видана англійською мовою та матиме 320 сторінок.
27-річний українець є вихованцем донецького Шахтаря. Також він грав за Уфу, ПСВ та Манчестер Сіті.
Нагадаємо, Зінченко пропустив поєдинок 4 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема через травму гомілки.