Вони були ніби з іншої планети: Зінченко розповів про футбольних кумирів свого дитинства

Захисник Арсенала Олександр Зінченко розповів, ким із футболістів захоплювався у дитинстві, та поділився секретами свого становлення у футболі.

Його слова передає пресслужба "канонірів".

"Для всіх нас, особливо для мого покоління, Андрій Шевченко був кумиром. Мені також дуже подобався Роналдіньо, коли я був молодшим. Коли він грав у Барселоні, я дивився на цих гравців. Тож ці двоє були для мене ніби з іншої планети.

Коли мені було 11 або 12, я переїхав далеко від дому. Я був у футбольній академії, і саме там навчився футбольних основ з розумового погляду.

Розпорядок дня був неймовірно жорстким, я прокидався о 6 годині щоранку, проводив своє перше заняття, снідав, потім навчався, обідав, потім ще одне заняття. Тож це було інтенсивно, і довго. Вивчення базових речей та технічних навичок стало для мене рутиною.

Скажу чесно, я добре вчився у школі приблизно до 6 класу — або до 11 років. Я був справді хорошим, але потім почав забувати домашні завдання тощо, тому що більше зосереджувався на футболі. Це не добра порада для наступного покоління, але я трохи пожертвував навчанням заради футболу", — сказав Олександр.