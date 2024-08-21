Вони були ніби з іншої планети: Зінченко розповів про футбольних кумирів свого дитинства
Захисник Арсенала Олександр Зінченко розповів, ким із футболістів захоплювався у дитинстві, та поділився секретами свого становлення у футболі.
Його слова передає пресслужба "канонірів".
"Для всіх нас, особливо для мого покоління, Андрій Шевченко був кумиром. Мені також дуже подобався Роналдіньо, коли я був молодшим. Коли він грав у Барселоні, я дивився на цих гравців. Тож ці двоє були для мене ніби з іншої планети.
Коли мені було 11 або 12, я переїхав далеко від дому. Я був у футбольній академії, і саме там навчився футбольних основ з розумового погляду.
Розпорядок дня був неймовірно жорстким, я прокидався о 6 годині щоранку, проводив своє перше заняття, снідав, потім навчався, обідав, потім ще одне заняття. Тож це було інтенсивно, і довго. Вивчення базових речей та технічних навичок стало для мене рутиною.
Скажу чесно, я добре вчився у школі приблизно до 6 класу — або до 11 років. Я був справді хорошим, але потім почав забувати домашні завдання тощо, тому що більше зосереджувався на футболі. Це не добра порада для наступного покоління, але я трохи пожертвував навчанням заради футболу", — сказав Олександр.
Нагадаємо новий сезон Англійської Прем'єр-ліги Зінченко розпочав, зігравши з перших хвилин проти Вулвергемптона. Портал SofaScore оцінив його гру в 7.0 та навів основні статистичні показники. Лондонці впевнено перемогли з рахунком 2:0.