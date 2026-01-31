Зінченко пройшов медобстеження в Аяксі – Романо

Гравець збірної України з футболу Олександр Зінченко пройшов медичний огляд для переходу в амстердамський Аякс.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Основні деталі контракту вже узгоджені, протягом сьогоднішнього дня клуб має оголосити про підписання Зінченка. Трансфер був здійснений за 1,5 мільйона євро.

Першу частину сезону Олександр Зінченко провів в оренді у Ноттінгем Форест, за який відіграв 10 матчів, не відзначившись результативними діями. Напередодні клуби розірвали орендну угоду.

Нагадаємо, що за спиною українського лівого захисника є досвід виступів у Нідерландах. Протягом 2016 року Олександр грав в оренді за ПСВ (17 ігор, 4 асисти).

Зазначимо, що у турнірній таблиці Ередивізі Аякс посідає 3 місце, відстаючи від лідера чемпіонату ПСВ на 16 очок.