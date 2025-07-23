Зінченко вийде в основі Арсенала на товариський матч із Міланом

Український захисник/півзахисник Олександр Зінченко увійшов до стартового складу Арсенала на товариський матч проти Мілана.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу, яка опублікувала стартовий склад команди на матч.

Склад Арсенала: Райя, Вайт, Саліба, Калафіорі, Зінченко, Ньоргор, Райс, Нванері, Сака, Мартінеллі, Гаверц

Включення Зінченка до основного складу Арсенала відбулося на фоні численних чуток про його можливий відхід із лондонського клубу цього літа. При чому, на початку липня повідомлялося про те, що українець може перейти саме в Мілан як частина угоди щодо трансферу Рафаеля Леау.

Матч між Арсеналом і Міланом відбудеться в Калланзі (Сінгапур). Початок поєдинку – о 14:30 за київським часом.