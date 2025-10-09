Зінченко: Дуже сподіваюся на позитивний результат матчу з Ісландією

Захисник Нотттінгем Ферест Олександр Зінченко вважає, що збірна України має все, щоб досягти необхідного результату в матчі проти Ісландії.

Про це він розповів у коментарі Passion UA.

"Навіть у такі тяжкі часи для нас всіх, якщо говорити про результати збірної, я все одно бачу тільки позитив на найближче майбутнє. У цієї команди є все, щоб досягати результатів. Тому будемо працювати старанніше і намагатимемось якомога більше радувати наших уболівальників. Прогноз? Я дуже сподіваюся на позитивний результат, бо всі ми хочемо поїхати на чемпіонат світу. Завтра буде дуже-дуже важлива гра, і не тільки завтра – наступна також.Тому – тільки позитивний настрій, – сказав Зінченко.

Зінченко не потрапив у заявку команди на жовтневі матчі проти Ісландії та Азербайджану у кваліфікації до ЧС-2026 через травму.

Матч між Ісландією та Україною відбудеться в п’ятницю, 10 жовтня, у Рейк’явіку. Початок – о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що текстова онлайн-трансляція гри буде доступною на сайті "Чемпіон".