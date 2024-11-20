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На перший план виходив результат: Зінченко – про перемогу над Албанією

Олександр Булава — 20 листопада 2024, 00:15
На перший план виходив результат: Зінченко – про перемогу над Албанією
УАФ

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко оцінив перемогу над Албанією (2:1) у 6 турі Ліги націй.

Про це гравець розповів у коментарі після гри.

"На перший план виходив результат і ми його досягли, будемо боротися за Лігу А. Звичайно було багато відповідальності на нас, по перше через гру проти Грузії. Ми відчували навантаження, але головне, що ми перемогли.

Було очевидно, що хлопці втомилися, дуже важко було, трибуни несли суперників. Просто говорив хлопцям, щоб підбадьорювали один одного.

Я стараюсь набрати оптимальні кондиції, було приємно забити гол. Я готувався до цього, хотів забити, бо сьогодні 1000 днів від вторгнення, тому хотілося б присвятити цю перемогу Україні і українцям", – розповів Зінченко.

Нагадаємо. саме Олександра уболівальники "синьо-жовтих" обрали Левом матчу проти Албанії.

Зазначимо, ця перемога дозволила Україна посісти 2 місце в турнірній таблиці та зачепитися за можливість вийти у Дивізіон А. Суперником у плейоф буде команда з 3 місця однієї з груп в найвищому дивізіоні.

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