Моурінью хоче підсилити Фенербахче захисником збірної України

Український футболіст лондонського Арсенала Олександр Зінченко потрапив у сферу інтересів турецького Фенербахче.

Про це повідомив турецький паблік MARATON Sports у соцмережі Х.

Водночас джерело додає, що офіційної пропозиції щодо трансферу українця стамбульський клуб, який тренує іменитий Жозе Моурінью, ще не робив.

Востаннє Зінченко виходив на поле у складі "канонірів" 4 грудня, де зіграв матч з Манчестер Юнайтед (2:0). Тоді українець лише втретє у сезоні з'явився у ​​стартовому складі.

8 грудня стало відомо, що Олександр отримав травму.

У поточному сезоні Зінченко провів за Арсенал 9 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.