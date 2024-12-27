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Моурінью хоче підсилити Фенербахче захисником збірної України

Олексій Мурзак — 27 грудня 2024, 22:31
Моурінью хоче підсилити Фенербахче захисником збірної України
Олександр Зінченко
Getty Images

Український футболіст лондонського Арсенала Олександр Зінченко потрапив у сферу інтересів турецького Фенербахче.

Про це повідомив турецький паблік MARATON Sports у соцмережі Х.

Водночас джерело додає, що офіційної пропозиції щодо трансферу українця стамбульський клуб, який тренує іменитий Жозе Моурінью, ще не робив.

Востаннє Зінченко виходив на поле у складі "канонірів" 4 грудня, де зіграв матч з Манчестер Юнайтед (2:0). Тоді українець лише втретє у сезоні з'явився у ​​стартовому складі.

8 грудня стало відомо, що Олександр отримав травму.

У поточному сезоні Зінченко провів за Арсенал 9 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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