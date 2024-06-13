Чотири українці потрапили у символічну збірну групи Е за ціною

У символічну збірну найдорожчих футболістів групи Е на Євро-2024 потрапили одразу чотири українці.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Найдорожчим воротарем квартету є Андрій Лунін з Реала (25 млн євро), у захисті опинився центрбек Борнмута Ілля Забарний (32), у півзахисті футболіст Арсенала Олександр Зінченко (38), а в нападі Артем Довбик з Жирони (35).

Також в топ-10 найдорожчих футболістів групи Е одразу 4 гравця збірної України. Це Зінченко (6 місце), Судаков, Мудрик та Довбик (поділяють 7-9 місця).

На груповому етапі чемпіонату Європи Україна зіграє проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Нагадаємо, збірна України провела три товариські матчі перед стартом Євро-2024. У першому спарингу українці зіграли внічию з Німеччиною, в другому поступилися Польщі, а в третьому розгромно перемогли Молдову.