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Зінченко все ще може змінити клубну прописку до закриття зимового трансферного вікна – ЗМІ

Олексій Мурзак — 3 лютого 2025, 18:27
Зінченко все ще може змінити клубну прописку до закриття зимового трансферного вікна – ЗМІ
Олександр Зінченко
Getty Images

Футболіст лондонського Арсенала та збірної України Олександр Зінченко все ще може змінити клубу прописку в зимове трансферне вікно, до закриття якого залишилося кілька годин.

Про це повідомляє FootieCentral.

На 28-річного гравця як а раніше є два претенденти – дортмундська Боруссія та мадридський Атлетико. Обидва розглядають варіант з орендою гравця.

Водночас Арсенал вже дав дозвіл Олександру на зміну клубної прописки і хоче, щоб в угоду було включено пункт з обов'язковим викупом контракту.

Востаннє Олександр Зінченко виходив у стартовому складі Арсенала в грі проти Динамо Загреб (3:0) у Лізі чемпіонів. Проте в межах АПЛ 28-річний українець не був у першій одинадцятці з 4 грудня. Всього у поточному сезоні він зіграв за "канонірів" 13 матчів.

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Олександр Зінченко

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