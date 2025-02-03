Зінченко все ще може змінити клубну прописку до закриття зимового трансферного вікна – ЗМІ

Футболіст лондонського Арсенала та збірної України Олександр Зінченко все ще може змінити клубу прописку в зимове трансферне вікно, до закриття якого залишилося кілька годин.

Про це повідомляє FootieCentral.

На 28-річного гравця як а раніше є два претенденти – дортмундська Боруссія та мадридський Атлетико. Обидва розглядають варіант з орендою гравця.

Водночас Арсенал вже дав дозвіл Олександру на зміну клубної прописки і хоче, щоб в угоду було включено пункт з обов'язковим викупом контракту.

Востаннє Олександр Зінченко виходив у стартовому складі Арсенала в грі проти Динамо Загреб (3:0) у Лізі чемпіонів. Проте в межах АПЛ 28-річний українець не був у першій одинадцятці з 4 грудня. Всього у поточному сезоні він зіграв за "канонірів" 13 матчів.