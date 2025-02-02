Боруссія Дортмунд замість трансферу Зінченка орендує захисника збірної Швеції

Боруссія Дортмунд досягла угоди з Норшелланном щодо оренди лівого захисника Даніеля Свенссона з обов’язковим викупом.

Про це повідомив журналіст Патрік Бергер.

Шведський оборонець вже узгодив з німецьким клубом умови контракту і сьогодні, 2 лютого, має вилетіти до Дортмунда, щоб пройти медогляд.

У поточному сезоні Свенссон відіграв усі 17 матчів чемпіонату за Норшелланн, а в жовтні дебютував за національну збірну Швеції. Портал Transfermarkt оцінює його у 5,5 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Боруссія розглядає варіант із підписанням захисника Арсенала Олександра Зінченка, однак після трансферу Свенссона необхідність трансферу українця відпаде.