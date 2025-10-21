Зінченко отримав нового тренера в Ноттінгемі: він раніше працював з Миколенком

Ноттінгем Форест, у складі якого грає футболіст збірної України Олександр Зінченко, обрав нового головного тренера. Ним став Шон Дайч.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що контракт наставника із командою буде розрахований до 2027 року. Останнім клубом 54-річного фахівця був Евертон, де Дайч тренував іншого українця Віталія Миколенка. До цього він працював у Бернлі та Вотфорді.

Нагадаємо, нещодавно керівництво Ноттінгем Форест оголосило про відставку головного тренера Анге Постекоглу. Австралійський фахівець пропрацював на посаді лише 40 днів.

Після семи офіційних ігор під керівництвом Постекоглу Форест залишився без перемог, маючи лише кілька нічиїх і перебуваючи в зоні вильоту Англійської Прем’єр-ліги.