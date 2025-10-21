Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Зінченко отримав нового тренера в Ноттінгемі: він раніше працював з Миколенком

Микола Дендак — 21 жовтня 2025, 11:10
Зінченко отримав нового тренера в Ноттінгемі: він раніше працював з Миколенком
Шон Дайч
Everton F.C.

Ноттінгем Форест, у складі якого грає футболіст збірної України Олександр Зінченко, обрав нового головного тренера. Ним став Шон Дайч.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що контракт наставника із командою буде розрахований до 2027 року. Останнім клубом 54-річного фахівця був Евертон, де Дайч тренував іншого українця Віталія Миколенка. До цього він працював у Бернлі та Вотфорді.

Нагадаємо, нещодавно керівництво Ноттінгем Форест оголосило про відставку головного тренера Анге Постекоглу. Австралійський фахівець пропрацював на посаді лише 40 днів.

Після семи офіційних ігор під керівництвом Постекоглу Форест залишився без перемог, маючи лише кілька нічиїх і перебуваючи в зоні вильоту Англійської Прем’єр-ліги.

Чемпіонат Англії, АПЛ Олександр Зінченко Віталій Миколенко Шон Дайч Ноттінгем Форест

Ноттінгем Форест

Манчіні відмовив Ноттінгему, Форест очолить екстренер Евертона
Колишній тренер збірної Італії може очолити Ноттінгем Зінченка
Миколенко не зміг зупинити Голанда, Ноттінгем із Зінченком без шансів поступився Челсі у 8 турі АПЛ
Ноттінгем Форест звільнив Постекоглу після провального старту сезону
Зінченко – в основному складі Ноттінгема на матч з Челсі

Останні новини