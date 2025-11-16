Зідан очолить збірну Франції після ЧС-2026 – AS

Колишній головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан очолить збірну Франції.

За джерелами AS, це станеться після виступу команди на ЧС-2026.

Своєю чергою, нинішній тренер збірної Франції Дідьє Дешам покине команду після завершення світового мундіалю в США, Канаді та Мексиці. Зараз він разом з агентами вивчає можливість очолити один з клубів Саудівської Аравії.

53-річний Зідан залишив посаду наставника Реала у червні 2021-го і відтоді перебуває без роботи. Раніше була інформація, що він може повернутися у мадридський клуб, але вона не відповідає дійсності.

Відносини Зідана з керівництвом "вершкових" є гарними, але сторони не думають про відновлення співпраці.

Нагадаємо, Франція під керівництвом Дешама напряму пробилася на ЧС-2026, зайнявши перше місце в групі D, де також грали збірні України, Ісландії та Азербайджану. У підсумку українці після перемоги над Ісландією зайняли другу сходинку та пробиватимуться на першість через стикові матчі.