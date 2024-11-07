Зідан може втретє очолити Реал

Легендарний гравець та тренер Зінедін Зідан може повернутися у Реал.

Про це повідомляє Fichajes.

За інформацією джерела, президент Реала Флорентіно Перес розглядає француза як одного з потенційних кандидатів на заміну Карло Анчелотті. Нагадаємо, керівництво "королівського клубу" сповістило італійця про те, що він буде звільнений, якщо йому не вдасться покращити результати найближчим часом.

Нагадаємо, раніше Зідан грав за Реал та двічі був головним тренером "галактікос". Впродовж 2016-2018 років команда Зідана тричі виграла Лігу чемпіонів. У 2019-му француз повернувся на Сантьяго Бернабеу і тренував "вершкових" до 2021-го – саме тоді прийшов Анчелотті.

Джерело зазначає, що третя каденція Зідана в Реалі може бути нетривалою. Цілком можливо, що Зінедін очолить команду до кінця сезону, після чого Флорентіно Перес спробує запросити Хабі Алонсо.