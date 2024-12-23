Стало відомо, заради яких команд Зідан повернеться до роботи

Колишній тренер мадридського Реала Зінедін Зідан розглядає лише дві команди, заради яких може повернутись до роботи.

Про це повідомляє Marca.

Фахівець готовий або повернутись до "вершкових", або очолити збірну Франції. Зінедін не має бажання працювати із будь-яким іншим клубом світу.

У послугах Зідана були зацікавлені Манчестер Юнайтед, ПСЖ та Баварія, але фахівець не бажає вивчати нову мову, тому на всі пропозиції відповідав негативно.

За два періоди роботи із Реалом Зідан тричі вигравав Лігу чемпіонів, по два рази тріумфував у чемпіонаті Іспанії, Суперкубку Іспанії, Суперкубку УЄФА та клубному чемпіонаті світу.

Раніше Зідан потрапив до десятки найкращих тренерів XXI століття за версією відомого спортивного ресурсу.