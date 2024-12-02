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Гвардіола визнаний найкращим тренером XXI століття за версією відомого видання

Руслан Травкін — 2 грудня 2024, 20:19
Гвардіола визнаний найкращим тренером XXI століття за версією відомого видання
Пеп Гвардіола
Getty images

Наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола визнаний найкращим тренером XXI століття за версією британського видання Goal.

Про це сказано на сайті порталу.

Аналітики відзначили, що він здобув 12 чемпіонських титулів за 14 років, коли працював на клубному рівні. Також команди іспанського фахівця завжди серед претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів.

10 найкращих тренерів XXI століття від Goal.com:

  1. Пеп Гвардіола (Барселона, Баварія, Манчестер Сіті);
  2. Карло Анчелотті (Мілан, Челсі, Баварія, Реал);
  3. Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед);
  4. Жозе Моурінью (Порту, Челсі, Інтер, Реал, Манчестер Юнайтед);
  5. Юрген Клопп (Боруссія Дортмунд, Ліверпуль);
  6. Зінедін Зідан (Реал);
  7. Дієго Сімеоне (Атлетіко);
  8. Вісенте Дель Боске (збірна Іспанії);
  9. Луїс Енріке (Барселона, збірна Іспанії, ПСЖ);
  10. Антоніо Конте (Ювентус, збірна Італії, Челсі, Інтер, Наполі);

Нагадаємо, що Манчестер Сіті зазнав поразки від Ліверпуля, чим продовжив свою серію без перемог до 7 матчів. Востаннє "містяни" вигравали ще 26 жовтня. З того часу вони програли шість разів і один раз зіграли внічию.

Напередодні у 5 турі Ліги чемпіонів підопічні Гвардіоли зіграли внічию з Феєнордом (3:3). До цього "містяни" програли 5 поспіль матчів у всіх турнірах – це трапилося вперше у кар'єрі Гвардіоли. На минулих вихідних чинні чемпіони Англії зазнали нищівної поразки від Тоттенгема.

Попри затяжну кризу, клуб продовжив контракт з іспанцем до 2027 року. Втім, Гвардіола припустив, що якщо результати не покращаться, то найближчим часом він залишить Сіті.

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