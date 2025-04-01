Зінченко проти Фулгема, Ноттінгем протистоятиме МЮ у 30 турі АПЛ
У вівторок, 1 квітня, відбудеться низка матчів в межах 30 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Лондонський Арсенал на домашньому стадіоні разом з Олександром Зінченком зустрінеться з Фулгемом. "Каноніри" практично втратили шанси на чемпіонський титул, поступаючись Ліверпулю 12 очок.
У ще одному матчі вечора Вулвергемптон гратиме з Вест Гемом. Команди є сусідами по турнірній таблиці, але лондонці вже майже гарантували собі збереження прописки в АПЛ (34 очки проти 26).
Закриватиме ігровий день поєдинок сенсаційного Ноттінгема та Манчестер Юнайтед. Форест продовжують свою переможну ходу на зустріч Лізі чемпіонів і знаходяться всього в чотирьох очках від другого Арсенала.
Зустріч між Вулвергемптоном та "молотками" в прямому етері транслюватиме телеканал Setanta Sports, а два інших матчі можна буде подивитись на медіасервісі Megogo.
Розклад матчів 30 туру АПЛ на 1 квітня:
- 21:45 Арсенал – Фулгем
- 21:45 Вулвергемптон – Вест Гем
- 22:00 Ноттінгем Форест – Манчестер Юнайтед
Зазначимо, що напередодні Арсенал оголосив про призначення нового спортивного директора.