Зінченко проти Фулгема, Ноттінгем протистоятиме МЮ у 30 турі АПЛ

У вівторок, 1 квітня, відбудеться низка матчів в межах 30 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Лондонський Арсенал на домашньому стадіоні разом з Олександром Зінченком зустрінеться з Фулгемом. "Каноніри" практично втратили шанси на чемпіонський титул, поступаючись Ліверпулю 12 очок.

У ще одному матчі вечора Вулвергемптон гратиме з Вест Гемом. Команди є сусідами по турнірній таблиці, але лондонці вже майже гарантували собі збереження прописки в АПЛ (34 очки проти 26).

Закриватиме ігровий день поєдинок сенсаційного Ноттінгема та Манчестер Юнайтед. Форест продовжують свою переможну ходу на зустріч Лізі чемпіонів і знаходяться всього в чотирьох очках від другого Арсенала.

Зустріч між Вулвергемптоном та "молотками" в прямому етері транслюватиме телеканал Setanta Sports, а два інших матчі можна буде подивитись на медіасервісі Megogo.

Розклад матчів 30 туру АПЛ на 1 квітня:

21:45 Арсенал – Фулгем

21:45 Вулвергемптон – Вест Гем

22:00 Ноттінгем Форест – Манчестер Юнайтед

Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що напередодні Арсенал оголосив про призначення нового спортивного директора.