Арсенал оголосив про призначення нового спортивного директора

Лондонський Арсенал оголосив про призначення Андреа Берти на посаду нового спортивного директора.

Про це повідомляє пресслужба "канонірів".

Умови та строки підписаної угоди залишаються невідомими. Останінм місцем роботи італійця був Атлетико Мадрид, який він залишив на початку 2025 року.

"Я з великим інтересом спостерігав за розвитком Арсенала та захоплювався тією роботою, яку вони виконували. У цього клубу велика історія та ті цінності, які я поділяю", – прокоментував підписання контракту Берта.

We are delighted to announce that Andrea Berta is joining the club as Sporting Director.



Full details below👇 — Arsenal (@Arsenal) March 30, 2025

Окрім "матрацників", фахівець працював також у Пармі, Дженоа т Карпенедоло.

Арсенал шукав нового спортивного директора з того моменту, як в листопаді з лондонського клубу пішов Еду. Роль тимчасового спортивного директора "канонірів" виконував Джейсон Айто.

Раніше одеський Чорноморець оголосив про призначення Олександра Бабича на посаду спортивного директора.