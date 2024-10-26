Кунде – про Ель Класіко: Ми впевнені в собі, гратимемо лише на перемогу

Захисник каталонської Барселони Жюль Кунде висловився про майбутній матч проти мадридського Реала в 11 турі Ла Ліги.

Його слова передає Madrid Universal.

"Я не боюся Вінісіуса. Жодного страху немає. Він, безумовно, головний претендент на "Золотий м'яч" та один із найкращих футболістів світу, але для мене це просто черговий виклик. Мені подобається грати проти найкращих, і матч із Реалом не виняток. Ми маємо дуже гарний настрій. Ми впевнені в собі та гратимемо виключно на перемогу", – сказав Кунде.

Нагадаємо, гра пройде на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", який вміщує у себе 83 тисячі вболівальників. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Після 10-ти турів чемпіонату Іспанії Реал займає друге місце, набравши 24 бали, а Барселона лідирує, маючи у своєму активі 27 очок.