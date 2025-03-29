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Гвардіола: Гравці Манчестер Сіті не заслужили на премію цього сезону

Станіслав Лисак — 29 березня 2025, 13:11
Жузеп Гвардіола
Жузеп Гвардіола
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає, що гравці та тренерський штаб клубу не заслужили на премію за підсумками сезону-2024/2025.

Про це іспанський фахівець розповів, відповідаючи на питання про можливу перемогу на Клубному чемпіонаті світу, що відбудеться влітку.

"Ми не заслуговуємо на це цього сезону. Ми не заслуговуємо на премію сезоні-2024/2025. Навіть годинника. Якщо ми поїдемо туди і виграємо, це буде для клубу", – сказав Гвардіола.

Чинний чемпіон Англії не дуже яскраво виступає в нинішній кампанії, вилетівши з Ліги чемпіонів на ранній стадії та посідаючи 5 місце в турнірній таблиці АПЛ.

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Нагадаємо, що поразка "містян" мадридському Реалу в попередньому раунді плейоф Ліги чемпіонів (1:3) стала для Жузепа Гвардіолою рекордною в тренерській кар'єрі.

Жузеп Гвардіола Клубний чемпіонат світу

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