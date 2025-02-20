Гвардіола зазнав рекордної кількості поразок за сезон у тренерській кар'єрі

Поразка Манчестер Сіті мадридському Реалу в попередньому раунді плейоф Ліги чемпіонів (1:3) стала для наставника "містян" Жузепа Гвардіолою рекордною в тренерській кар'єрі.

Про це повідомляє видання Opta Joe.

Ман Сіті 13 разів поступився в нинішньому сезоні, що стало найгіршим результатом для іспанця з сезону 2019/2020, коли команда з Манчестера програла 12 разів за кампанію.

Зауважимо, що Жузеп Гвардіола вперше в кар'єрі не вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. До цього англійський клуб востаннє не зміг кваліфікуватися до плейоф у 2012 році, а Гвардіола взагалі не зупинявся настільки рано.

Гвардіола очолює Манчестер Сіті з 2016 року та лише раз до цього не виходив з командою у чвертьфінал найпрестижнішого європейського турніру – це було у 2017 році.

13 - Tonight was Manchester City’s 13th defeat of the season across all competitions, which is now the most ever by a Pep Guardiola side in a single campaign in his managerial career. Unprecedented. pic.twitter.com/pQMFlI8tzI — OptaJoe (@OptaJoe) February 19, 2025

До англійського клубу іспанець очолював Барселону та Баварію. З каталонським клубом він двічі вигравав Лігу чемпіонів та двічі зупинявся на стадії 1/2 фіналу, а з мюнхенцями тричі доходив до півфіналу.

Нагадаємо, хет-трик Кіліана Мбаппе у ворота Манчестер Сіті допоміг йому оформити унікальне досягнення.