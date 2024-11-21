Астон Вілла пояснила, чому вона підтримує Манчестер Сіті у "війні" з АПЛ

Астон Вілла підтримує Манчестер Сіті у "війні" проти Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє The Telegraph.

Манчестер Сіті втягнутий у судову тяганину з АПЛ через запропоновані зміни до правил щодо транзакцій з асоційованими сторонами (APT). "Містяни" звернулися до інших 19 клубів ліги з листом, в якому висловили своє занепокоєння щодо поправок, які були запропоновані до правил, що регулюють комерційні угоди.

Власник вілланів Нассеф Савіріс пояснив, чому він вирішив стати на бік Сіті.

"Ми будемо голосувати проти запропонованих правил АПЛ. На нашу думку, голосування через 90 днів за змінені умови з урахуванням висновків трибуналу матиме значно більше шансів отримати одностайну підтримку всіх 20 клубів АПЛ", – заявив Савіріс.

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У п'ятницю, 22 листопада, клуби АПЛ мають проголосувати за зміни до фінансових правил, причому для прийняття змін необхідно, щоб 14 з 20 клубів проголосували "за".

"Важливо, що одностайне голосування дасть новий старт для АПЛ, яка перебуває в стані боротьби, що почалася з невдалої спроби запустити Суперлігу в 2021 році. З наближенням створення Урядового незалежного футбольного регулятора як ніколи важливо, щоб АПЛ змогла представити себе регулятору єдиним фронтом. На нашу думку, цього буде набагато легше досягти, якщо голосування відбудеться в лютому та буде одноголосно підтримане всіма клубами. Варто зазначити, що на сьогоднішній день юридичні законопроєкти з цього питання вже досягли астрономічних сум; подальших викликів та ескалації цих зборів можна було б уникнути, досягнувши консенсусу. Зрештою, одностайне голосування продемонструє появу нової ери клубів, які можуть енергійно конкурувати на полі, але працювати разом для зміцнення АПЛ та її глобальної привабливості".

Астон Вілла намагалася перенести голосування щодо запропонованих правил транзакцій з асоційованими сторонами, але безуспішно.

Раніше стало відомо, що бірмінгемський клуб продовжив контракт зі своїм молодим даруванням.