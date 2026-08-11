Турецького інсайдера затримали через поширення новини про трансфер гравця Баварії до Галатасарая

Турецького спортивного журналіста Бурхана Джана Терзі затримали правоохоронні органи через розповсюдження новини про завершення трансферних переговорів між півзахисником мюнхенської Баварії Джамалом Мусіалою та Галатасараєм.

Про це повідомляє Marca.

Як зазначається, інсайдеру інкримінували імовірне поширення дезінформації в громадських засобах інформації, що вводить в оману людей. У межах розслідування прокуратура Бакиркьой вже відпустила журналіста на волю.

Відео, записане під час затримання Терзі.

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Gazeteci Burhan Can Terzi, Bakırköy Başsavcılığı'ndaki ifadesi sonrası yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. pic.twitter.com/KrSdSgYaUt — Burak Doğan (@doganburak29) August 10, 2026

Сам турок не визнає своєї провини й вважає джерела, які поділилися з ним цією інформацією, абсолютно достовірними.

У ході слідчих дій Джан Терзі повідомив, що одним із його інформаторів був власник бельгійського клубу Вестерло, у котрому, до речі, грає український хавбек Сергій Сидорчук, Октай Ереджан. Сам же Галатасарай спростовує всі новини про трансфер німецького гравця.

Нагадаємо, що Джамал Мусіала нещодавно переніс операцію після завершення чемпіонату світу-2026, звідки його збірна сенсаційно вилетіла в 1/16 фіналу від Парагваю в серії пенальті.

Додамо, що контракт 23-річного футболіста з Баварією чинний до червня 2030 року (за даними Transfermarkt).