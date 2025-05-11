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Олександрія і Шахтар можуть проводити єврокубкові матчі в Польщі - журналіст

Руслан Травкін — 11 травня 2025, 11:39
Олександрія і Шахтар можуть проводити єврокубкові матчі в Польщі - журналіст
facebook.com/fcshakhtar

Шахтар і Олександрія розглядають польські міста в якості проведення матчів єврокубків у сезоні-2025/26.

Про це повідомляє польський журналіст Пьотр Слонка.

За його інформацією, колектив Руслана Ротаня розглядає Міський стадіон міста Тихи ("Stadion Miejski w Tychach" – ориг.).

"Містяни" також обмірковували варіант проведення поєдинків у Відні та арену "Стадіон Краковії імені Юзефа Пілсудського" (Stadion Cracovii im. Józefa Piłsudskiego – ориг.).

Слонка додає, що стадіон футбольного клубу Краковія в місті Краків є фаворитом на співпрацю з донецьким Шахтарем.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ на території України не відбулося жодного матчу єврокубків.

Кілька тижнів тому Динамо офіційно підтвердило, що свої "домашні" зустрічі у турнірах під егідою УЄФА гратиме в Любліні на стадіоні "Мотор Люблін Арена".

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