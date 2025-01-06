Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Чого люди в цій країні бояться? Моурінью закликав турецькі ЗМІ "казати правду про токсичний чемпіонат"

Олексій Погорелов — 6 січня 2025, 00:00
Чого люди в цій країні бояться? Моурінью закликав турецькі ЗМІ казати правду про токсичний чемпіонат
Жозе Моурінью
Instagram Жозе Моурінью

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью виступив з надзвичайною тирадою проти арбітрів турецької Суперліги та самого чемпіонату.

Слова "Особливого" наводить Goal.

61-річний португалець закликав місцеві ЗМІ "говорити правду" після перемоги своєї команди над Хатайспором (2:1).

"Мої гравці зробили все, що могли. Ми наполегливо працювали 9 днів. Ми досягли чистої перемоги. Якби у суперника були інші кольори, то ми могли б залишитися у меншості – 8 гравців.

Ми знаємо, в якій "токсичній" лізі ми граємо. Вони знають, як грати проти нас, як грати проти суперника. В Еюпі (матч з Еюпспором, 1:1) і в цьому матчі мало бути 5 червоних. Така ситуація. Це знають і наші гравці, і наші суперники. Ми повинні продовжувати йти своїм шляхом.

Чому ви (турецькі ЗМІ) приховуєте правду? Чого бояться люди в цій країні? Чого боїтеся ви? Я знаю, що ви журналіст, я теж міг би бути журналістом, добре, але чого ви боїтеся? Скажіть правду. Не питайте мене!", – сказав Моурінью.

Читайте також :
Команда на мільярд: символічна збірна майбутніх вільних агентів

У своєму першому сезоні на чолі "жовтих канарок" Жозе Моурінью втримує команду на другому місці таблиці чемпіонату Туреччини. Фенербахче відстає від лідера в особі Галатасарая на вісім очок.

Раніе португальський фахівець розповів, про яке своє рішення у кар'єрі він шкодує найбільше.

Туреччина Фенербахче Жозе Моурінью

Жозе Моурінью

Моурінью розповів, про яке рішення в кар’єрі шкодує найбільше
Пив кров порнозірки, попався на кокаїні і досі винний 17 млн: все про найгучніший допінг-скандал Челсі до Мудрика
Моурінью хоче підсилити Фенербахче захисником збірної України
Фенербахче хоче возз'єднати Моурінью з Рашфордом
Я просто хочу справедливості: Моурінью знову прокоментував 115 звинувачень Манчестер Сіті

Останні новини