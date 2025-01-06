Чого люди в цій країні бояться? Моурінью закликав турецькі ЗМІ "казати правду про токсичний чемпіонат"
Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью виступив з надзвичайною тирадою проти арбітрів турецької Суперліги та самого чемпіонату.
Слова "Особливого" наводить Goal.
61-річний португалець закликав місцеві ЗМІ "говорити правду" після перемоги своєї команди над Хатайспором (2:1).
"Мої гравці зробили все, що могли. Ми наполегливо працювали 9 днів. Ми досягли чистої перемоги. Якби у суперника були інші кольори, то ми могли б залишитися у меншості – 8 гравців.
Ми знаємо, в якій "токсичній" лізі ми граємо. Вони знають, як грати проти нас, як грати проти суперника. В Еюпі (матч з Еюпспором, 1:1) і в цьому матчі мало бути 5 червоних. Така ситуація. Це знають і наші гравці, і наші суперники. Ми повинні продовжувати йти своїм шляхом.
Чому ви (турецькі ЗМІ) приховуєте правду? Чого бояться люди в цій країні? Чого боїтеся ви? Я знаю, що ви журналіст, я теж міг би бути журналістом, добре, але чого ви боїтеся? Скажіть правду. Не питайте мене!", – сказав Моурінью.
У своєму першому сезоні на чолі "жовтих канарок" Жозе Моурінью втримує команду на другому місці таблиці чемпіонату Туреччини. Фенербахче відстає від лідера в особі Галатасарая на вісім очок.
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