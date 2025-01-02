Моурінью розповів, про яке рішення в кар’єрі шкодує найбільше

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью назвав свій відхід з Реала у 2013 році головною помилкою в своїй кар’єрі.

Португальського фахівця цитує Corriere dello Sport.

"Про що найбільше шкодую в кар'єрі? Якщо говорити про матчі, то їх багато, тому що коли ви програєте, то завжди думаєте, що могли б зробити щось інакше, а поразок у мене було чимало.

З іншого боку, якщо говорити про професійні рішення, то це відмова Флорентіно Пересу в 2013 році. Він говорив мені: "Моу, не йди зараз, ти зробив найважче, і найкраще попереду". Я знав, що так і буде, але я хотів повернутися в Челсі після трьох важких років в Іспанії", – заявив Моурінью.