Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Моурінью розповів, про яке рішення в кар’єрі шкодує найбільше

Олег Дідух — 2 січня 2025, 15:32
Моурінью розповів, про яке рішення в кар’єрі шкодує найбільше
Жозе Моуріньо
Getty images

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью назвав свій відхід з Реала у 2013 році головною помилкою в своїй кар’єрі.

Португальського фахівця цитує Corriere dello Sport.

"Про що найбільше шкодую в кар'єрі? Якщо говорити про матчі, то їх багато, тому що коли ви програєте, то завжди думаєте, що могли б зробити щось інакше, а поразок у мене було чимало.

З іншого боку, якщо говорити про професійні рішення, то це відмова Флорентіно Пересу в 2013 році. Він говорив мені: "Моу, не йди зараз, ти зробив найважче, і найкраще попереду". Я знав, що так і буде, але я хотів повернутися в Челсі після трьох важких років в Іспанії", – заявив Моурінью.

Нагадаємо, португалець тренував Реал у 2010 – 2013 роках. За цей час він із командою по разу виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Іспанії.

Раніше повідомлялося, що у Фенербахче може перейти хавбек збірної України Олександр Зінченко.

Реал Мадрид Жозе Моурінью

Жозе Моурінью

Пив кров порнозірки, попався на кокаїні і досі винний 17 млн: все про найгучніший допінг-скандал Челсі до Мудрика
Моурінью хоче підсилити Фенербахче захисником збірної України
Фенербахче хоче возз'єднати Моурінью з Рашфордом
Я просто хочу справедливості: Моурінью знову прокоментував 115 звинувачень Манчестер Сіті
Моурінью може повернутися в АПЛ

Останні новини