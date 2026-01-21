Моурінью – про роль Судакова в Бенфіці: Ми шукаємо ідентичність

Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью оцінив гру українського півзахисника Георгія Судакова напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Ювентуса.

Слова тренера надає А Bola.

"Якщо подивитися на карти позиціонування Судакова, про якого так багато говорили, то вони не сильно відрізняються від гри до гри, і не сильно відрізняються від ігор, де він грав більше як 10-й номер або коли грав з лівого флангу. Його зони дії практично однакові", – заявив тренер.

Також Моурінью додав, що попри вдалу гру лідера збірної України в чемпіонаті, протистояння з грандами рівня Ювентуса вимагає від усієї команди адаптації:

"Ми шукаємо ідентичність відповідно до гравців, які є в нашому розпорядженні. Але за всієї поваги до Ріу Аве, це одна справа, а Ювентус – зовсім інша. Нам буде дуже важко зіграти проти туринців так само, як ми грали в чемпіонаті".

Судаков доєднався до Бенфіки у серпні 2025 року. У цьому сезоні він зіграв за "орлів" у 26 матчах, забивши 4 голи та віддавши 4 асисти.

На початку кампанії півзахисник також встиг провести 10 ігор за донецький Шахтар, у яких відзначився 2 асистами.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 січня, відбудеться поєдинок 7-го туру основного раунду Ліги чемпіонів, у якому Ювентус прийме Бенфіку.