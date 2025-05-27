Досвідчений півзахисник попрощався з Арсеналом

Центральний півзахисник Арсенала Жоржиньо залишив лондонський клуб.

Про це італієць бразильського походження повідомив у соцмережах, де вже попрощався з "канонірами".

"З любов'ю та повагою", – коротко написав 33-річний футболіст в Instagram.

В сезоні 2024/25 на рахунку Жоржиньо 1 гол у 27 матчах за Арсенал у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що гравець продовжить кар'єру в Фламенго. Переговори між хавбеком і бразильським клубом стартували ще в січні та увінчалися успіхом.

Як відомо, головною трансферною ціллю "канонірів" є Беньямін Шешко з Лейпцига – команди вже розпочали переговори. Також Арсенал посперечається з Челсі за форварда Спортинга Віктора Дьокереша.