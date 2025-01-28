Фламенго може підписати іменитого одноклубника Зінченка

Фламенго веде роботу над підписання відомого півзахисника лондонського Арсенала та збірної Італії Жоржиньо.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

#Flamengo are in talks to try to sign #Jorginho from #Arsenal without transfer fee. Ready a contract until December 2026. #transfers #AFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 27, 2025

Бразильський клуб наразі веде переговори с Арсеналом, Фламенго сподівається, що "Каноніри" погодяться відпустити свого гравця безкоштовно. Для самого Жоржиньо вже готовий контракт на два роки – до завершення календарного 2026 року.

На початку січня повідомлялося про те, що агент 33-річного італійця пропонував послуги гравця іншому бразильському клубу, Палмейрас.

У поточному сезоні Жоржиньо взяв участь у 19 матчах за Арсенал у всіх турнірах, сумарно провівши на полі 1023 хвилини. Результативними діями не відзначався. Контракт хавбека з лондонським клубом діє до літа 2025 року, трансферна вартість оцінюється у 10 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Фламенго може підписати захисника Ювентуса Даніло.