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Фламенго може підписати іменитого одноклубника Зінченка

Олег Дідух — 28 січня 2025, 15:59
Фламенго може підписати іменитого одноклубника Зінченка
Жоржиньо
Getty Images

Фламенго веде роботу над підписання відомого півзахисника лондонського Арсенала та збірної Італії Жоржиньо.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Бразильський клуб наразі веде переговори с Арсеналом, Фламенго сподівається, що "Каноніри" погодяться відпустити свого гравця безкоштовно. Для самого Жоржиньо вже готовий контракт на два роки – до завершення календарного 2026 року.

На початку січня повідомлялося про те, що агент 33-річного італійця пропонував послуги гравця іншому бразильському клубу, Палмейрас.

У поточному сезоні Жоржиньо взяв участь у 19 матчах за Арсенал у всіх турнірах, сумарно провівши на полі 1023 хвилини. Результативними діями не відзначався. Контракт хавбека з лондонським клубом діє до літа 2025 року, трансферна вартість оцінюється у 10 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Фламенго може підписати захисника Ювентуса Даніло.

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