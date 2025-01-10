Півзахисник Арсенала може продовжити кар'єру в Бразилії

Півзахисник лондонського Арсенала Жоржиньо може залишити клуб вже цієї зими.

Про це повідомляє Talksport.

Агент італійця запропонував послуги хавбека Палмейрасу. Сам Жоржиньо не проти повернутись на історичну батьківщину.

Зазначимо, що італієць народився у бразильському місті Імбітумба, яке залишив у віці 15 років.

Цього сезону на рахунку Жоржиньо 17 матчів у складі "канонірів", в яких він не відзначився результативними діями.

Раніше повідомлялось, що поліція Лондона звинувачує неназваного футболіста АПЛ у зґвалтуванні – серед варіантів ЗМІ, про кого йде мова, є декілька гравців Арсенала.