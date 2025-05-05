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Зірковий хавбек Арсенала стане гравцем Фламенго

Олег Дідух — 5 травня 2025, 21:49
Зірковий хавбек Арсенала стане гравцем Фламенго
Жоржиньо
Getty Images

Центральний півзахисник Арсенала Жоржиньо продовжить кар’єру в Фламенго.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, сторони досягнули усної домовленості щодо підписання трирічного контракту. Переговори між 33-річним хавбеком і бразильським клубом стартували ще в січні та увінчалися успіхом.

Жоржиньо перейде у Фламенго на правах вільного агента. Термін дії його контракту з Арсеналом спливає наприкінці червня поточного року.

В нинішньому сезоні на рахунку Жоржиньо 1 гол у 26 матчах за Арсенал у всіх турнірах. Раніше повідомлялося про те, що Фламенго націлився на ще одного зіркового гравця – португальського форварда Жоау Фелікса, який наразі виступає на правах оренди за Мілан і належить колишньому клубу Жоржиньо, Челсі.

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