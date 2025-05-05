Зірковий хавбек Арсенала стане гравцем Фламенго

Центральний півзахисник Арсенала Жоржиньо продовжить кар’єру в Фламенго.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨🔴⚫️ Jorginho set to join Flamengo on free transfer, here we go!



Plan confirmed since January and deal set to be sealed for the midfielder who’s leaving Arsenal in June.



Three year deal until 2028 at Flamengo verbally agreed, as @venecasagrande reports. Jorginho said yes. pic.twitter.com/jx0WWVk7T7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2025

За його інформацією, сторони досягнули усної домовленості щодо підписання трирічного контракту. Переговори між 33-річним хавбеком і бразильським клубом стартували ще в січні та увінчалися успіхом.

Жоржиньо перейде у Фламенго на правах вільного агента. Термін дії його контракту з Арсеналом спливає наприкінці червня поточного року.

В нинішньому сезоні на рахунку Жоржиньо 1 гол у 26 матчах за Арсенал у всіх турнірах. Раніше повідомлялося про те, що Фламенго націлився на ще одного зіркового гравця – португальського форварда Жоау Фелікса, який наразі виступає на правах оренди за Мілан і належить колишньому клубу Жоржиньо, Челсі.