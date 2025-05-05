Зірковий хавбек Арсенала стане гравцем Фламенго
Центральний півзахисник Арсенала Жоржиньо продовжить кар’єру в Фламенго.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За його інформацією, сторони досягнули усної домовленості щодо підписання трирічного контракту. Переговори між 33-річним хавбеком і бразильським клубом стартували ще в січні та увінчалися успіхом.
Жоржиньо перейде у Фламенго на правах вільного агента. Термін дії його контракту з Арсеналом спливає наприкінці червня поточного року.
В нинішньому сезоні на рахунку Жоржиньо 1 гол у 26 матчах за Арсенал у всіх турнірах. Раніше повідомлялося про те, що Фламенго націлився на ще одного зіркового гравця – португальського форварда Жоау Фелікса, який наразі виступає на правах оренди за Мілан і належить колишньому клубу Жоржиньо, Челсі.