Арсенал розпрощався з низкою гравців: серед них – конкурент Зінченка

Жоржиньо, Кіран Тірні, Рахім Стерлінг та інші менш відомі гравці залишать лондонський Арсенал.

Про це інформує офіційний сайт клубу.

У повідомленні йдеться, що в низки гравців чоловічої та жіночої команд 30 червня закінчуються контракти. Серед найбільш відомих варто виділити лівого захисника Кірана Тірні, центрального півзахисника Жоржиньо та вінгера Рахіма Стерлінга.

Ще з декількома гравцями клуб веде переговори щодо продовження угод. Зокрема, йдеться про опорного півзахисника Томаса Парті, який за потреби може зіграти і на флангах оборони.

Раніше повідомлялося про те, що лондонці завершують трансфер Мартіна Субіменді, а Челсі планує виставити на трансфер Рахіма Стерлінга, який в цьому сезоні виступав за Арсенал на правах оренди.