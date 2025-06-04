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Арсенал розпрощався з низкою гравців: серед них – конкурент Зінченка

Андрій Мошкун — 4 червня 2025, 21:02
Арсенал розпрощався з низкою гравців: серед них – конкурент Зінченка
Мікель Артета
УЄФА

Жоржиньо, Кіран Тірні, Рахім Стерлінг та інші менш відомі гравці залишать лондонський Арсенал.

Про це інформує офіційний сайт клубу.

У повідомленні йдеться, що в низки гравців чоловічої та жіночої команд 30 червня закінчуються контракти. Серед найбільш відомих варто виділити лівого захисника Кірана Тірні, центрального півзахисника Жоржиньо та вінгера Рахіма Стерлінга.

Ще з декількома гравцями клуб веде переговори щодо продовження угод. Зокрема, йдеться про опорного півзахисника Томаса Парті, який за потреби може зіграти і на флангах оборони.

Раніше повідомлялося про те, що лондонці завершують трансфер Мартіна Субіменді, а Челсі планує виставити на трансфер Рахіма Стерлінга, який в цьому сезоні виступав за Арсенал на правах оренди.

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