Поліція Лондона допитала футболіста Прем'єр-ліги щодо ймовірних сексуальних злочинів, вчинених проти трьох жінок. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Це сталося два роки після його першого затримання в липні 2022 року. За описом футболісту близько 30 років, і він перебуває під слідством за звинуваченнями у зґвалтуванні двох жінок та сексуальних злочинах щодо третьої.

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У червні цього року жінка, яка стверджує, що її було зґвалтовано гравцем Арсенала, знову публічно висловила своє обурення, заявивши про спроби тиску з боку представників футболіста.

На своїй сторінці в Instagram жінка поділилася емоційним зверненням, заявивши, що її намагаються змусити мовчати. Вона звинуватила футболіста у повторних випадках насилля і зазначила, що принаймні три інші жінки мають схожі звинувачення проти спортсмена, справи яких ще перебувають на розгляді.

Жінка поки прямо не називає особистість гравця, але натякає на хавбека Арсенала Томаса Парті, якому зараз 31 рік. Ще минулого літа багато видань занесли у свій список підозрюваних футболіста, але слідство все ще триває. Леандро Троссард та Жоржиньо також розглядаються як потенційні злочинці.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку Парті 1 гол в 11 матчах АПЛ. Контракт ганця з "канонірами" розрахований до літа 2025 року.