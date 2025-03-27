Збірна Бразилії підшукала альтернативу Анчелотті

Керівництво Федерації футболу Бразилії розглядає можливість звільнення головного тренера Дорівала Жуніора.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Наразі фаворитом на заміну Жуніору є головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті, але бразильці вже підготували план Б на випадок невдачі в призначенні італійця.

Зокрема, представники федерації розглядають кандидатуру 70-річного Жорже Жезуша, який очолює Аль-Хілаль. У Бразилії він працював з Фламенго (2019-2020 роки) та здобув з командою п'ять трофеїв.

Зазначається, що переговори з португальцем вже ведуться, а його відхід з Аль-Халяля не буде проблемою.

Зазначимо, що "селесао" знаходяться на 4 місці у відбірковому етапі на чемпіонат світу-2026, заробивши 21 заліковий бал у 14 зустрічах.

На відмінну від Аргентини, якій бразильці розгромно поступилися в останньому поєдинку, збірна Бразилії досі не кваліфікувалася на наступний ЧС та навіть має теоретичні шанси не вийти на мундіаль.

Під керівництвом Дорівала Жуніора бразильці провели 16 матчів, здобули 7 перемог, 6 разів зіграли внічию та зазнали трьох поразок.