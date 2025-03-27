Збірна Бразилії може запросити Анчелотті на посаду головного тренера

Керівництво Федерації футболу Бразилії розглядає можливість запрошення головного тренера Реала Карло Анчелотті.

Про це повідомляє видання Globo.

Наразі очільник організації Едналдо Родрігес роздумує над кількома варіантами серед яких:

Звільнити нинішнього тренера Дорівала Жуніора прямо зараз та шукати йому заміну до наступних ігор відбіркового етапу чемпіонату світу-2026;

Зберегти Дорівала до завершення червневих матчів відбору на ЧС проти Еквадору та Парагваю, щоб потім запросити на посаду головного тренера Карло Анчелотті.

Уже цієї п'ятниці Едналдо та Дорівал мають зустрітися, щоб визначити майбутнє збірної Бразилії.

Керівництво федерації остерігається повторення ситуації дворічної давності, коли "селесао" домовилися про контракт з Карло Анчелотті, однак той в останній момент обрав залишитися в Реалі.

Зазначимо, що "селесао" знаходяться на 4 місці у відбірковому етапі на чемпіонат світу-2026, заробивши 21 заліковий бал у 14 зустрічах.

На відмінну від Аргентини, якій бразильці розгромно поступилися в останньому поєдинку, збірна Бразилії досі не кваліфікувалася на наступний ЧС та навіть має теоретичні шанси не вийти на мундіаль.

Під керівництвом Дорівала Жуніора бразильці провели 16 матчів, здобули 7 перемог, 6 разів зіграли внічию та зазнали трьох поразок.