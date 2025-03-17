Традиції понад усе: молодіжну команду з Бразилії кумедно підстригли перед тренуванням з основною
Бразильский клуб Спорт Ресіфі активно залучає до своїх тренувань молодіжний склад, але юним футболістам доводиться "платити" за це.
У команді є традиція: коли молодих хлопців вперше беруть на тренування з основною – їм треба пройти "обряд посвяти".
Мова йде не про якісь вищи духовні сили, а про кумедні зачіски. Футболісти першої команди мають підстригти на свій погляд новачків, а ті, в свою чергу, будуть у такому вигляди тренуватись.
Що з чого вийшло – дивіться самі!
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