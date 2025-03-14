Підтримали гравця молодіжки: футболісти Динамо ледь не зірвали інтерв'ю Михавка

Атмосфера у лавах збірної України просто прекрасна і доказом цього стало "свіже" інтервʼю Тараса Михавка.

Поки футболіст відповідав на питання для УАФ про тренування молодіжної збірної разом з основною командою, на фоні його партнери з Динамо робили усе можливе, щоб зірвати в'ю.

Володимир Бражко та Валентин Рубчинський стояли поруч із Михавком і голосно сміялися з відповідей товариша.

Звісно ж, Тарас лише посміхнувся, перекривши своє хвилювання, але подякував Бражку за ту моральну підтримку і допомогу, яку йому надає хавбек.

Нагадаємо, Україна у межах плейоф Ліги націй зіграє з Бельгією. Матчі заплановані на 20 та 23 березня. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 21:45 за київським часом.

Раніше головний тренер збірної Сергій Ребров оголосив заявку команди на матчі з "червоними дияволами".