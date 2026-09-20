Битва поглядів пішла не за планом: бійчині ММА раптово поцілувалися просто перед камерами

На турнірах Clash MMA у Польщі нерідко трапляються моменти, які складно було б придумати навіть для сценарію.

Цього разу увагу привернула дуель поглядів між Терезою Осладіловою та Енжі Ктерою, яка несподівано перетворилася зовсім не на протистояння характерів.

Під час традиційної битви поглядів бійчині замість напруженого обміну поглядами раптом вирішили поцілуватися прямо перед камерами. Незвичний момент швидко привернув увагу присутніх і став головною подією цієї церемонії.

Особливо не дивно, що Тереза Осладілова знову опинилася в центрі уваги саме під час битви поглядів. Бійчиня вже не вперше влаштовує яскраві та нестандартні перформанси перед своїми поєдинками, тож цього разу вона також не залишила публіку без видовища.

Втім, цього разу за пікантним моментом стоїть цілком реальне спортивне протистояння. Осладілова та Енжі Ктера проведуть свій бій 24 жовтня в рамках Clash MMA.

Раніше повідомлялося, що у треш-ММА відбувся поєдинок, в якому боєць без ніг побився із абсолютно здоровим опонентом.