Український біатлоніст кардинально змінив зачіску після дебютної медалі на Кубку світу

21-річний біатлоніст збірної України Віталій Мандзин здивував уболівальників яскравою зміною іміджу.

Після завоювання дебютної медалі на Кубку світу Мандзин пофарбував волосся в рожевий колір.

"Коли виграєш свій перший подіум на Кубку світу й не хочеш бути як усі та голити голову, тож вирішуєш пофарбувати волосся в рожевий", – йдеться у відео, опублікованому пресслужбою Міжнародного біатлонного союзу в Instagram.

Нагадаємо, що в неділю, 9 березня, Віталій Мандзин у складі українського квартету став бронзовим призером чоловічої естафети на етапі Кубка світу в чеському Нове-Мєсто.

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Ця нагорода стала для України першою на Кубку світу від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії, яке триває вже четвертий рік.