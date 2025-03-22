Воротар Ліверпуля уникнув травми голови після жорсткого зіткнення з гравцем Колумбії
Воротар Ліверпуля Аліссон Беккер уникнув важких наслідків після жорсткого зіткнення у матчі за збірну Бразилії.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Футболіст буде доступний для Ліверпуля після міжнародної паузи. Нагадаємо, у поєдинку з Колумбією голкіпер зіштовхнувся з ексфутболістом Тоттенгема Девідсоном Санчесом та був замінений на 78-й хвилині.
Попри підозру на струс мозку, Аліссон досить швидко відновився після отриманої травми та готовий грати.
Зазначимо, що той матч "Селесао" виграли з рахунком 2:1. Після 13 зіграних турів Бразилія має 21 очко та посідає третє місце у своїй групі.
У наступному матчі Ліверпуль зіграє проти Евертона – поєдинок заплановано на 2 квітня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Раніше Аліссон повторив рекорд Ноєра в Лізі чемпіонів.