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Воротар Ліверпуля уникнув травми голови після жорсткого зіткнення з гравцем Колумбії

Володимир Максименко — 22 березня 2025, 10:47
Воротар Ліверпуля уникнув травми голови після жорсткого зіткнення з гравцем Колумбії
Аліссон
Getty Images

Воротар Ліверпуля Аліссон Беккер уникнув важких наслідків після жорсткого зіткнення у матчі за збірну Бразилії.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Футболіст буде доступний для Ліверпуля після міжнародної паузи. Нагадаємо, у поєдинку з Колумбією голкіпер зіштовхнувся з ексфутболістом Тоттенгема Девідсоном Санчесом та був замінений на 78-й хвилині.

Попри підозру на струс мозку, Аліссон досить швидко відновився після отриманої травми та готовий грати.

Зазначимо, що той матч "Селесао" виграли з рахунком 2:1. Після 13 зіграних турів Бразилія має 21 очко та посідає третє місце у своїй групі.

У наступному матчі Ліверпуль зіграє проти Евертона – поєдинок заплановано на 2 квітня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше Аліссон повторив рекорд Ноєра в Лізі чемпіонів.

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