Воротар Ліверпуля уникнув травми голови після жорсткого зіткнення з гравцем Колумбії

Воротар Ліверпуля Аліссон Беккер уникнув важких наслідків після жорсткого зіткнення у матчі за збірну Бразилії.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Футболіст буде доступний для Ліверпуля після міжнародної паузи. Нагадаємо, у поєдинку з Колумбією голкіпер зіштовхнувся з ексфутболістом Тоттенгема Девідсоном Санчесом та був замінений на 78-й хвилині.

🚨 Alisson will be available for Liverpool after the break, no issues despite head injury suffered with Brazil. pic.twitter.com/KYLkYWFkHy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2025

Попри підозру на струс мозку, Аліссон досить швидко відновився після отриманої травми та готовий грати.

Зазначимо, що той матч "Селесао" виграли з рахунком 2:1. Після 13 зіграних турів Бразилія має 21 очко та посідає третє місце у своїй групі.

У наступному матчі Ліверпуль зіграє проти Евертона – поєдинок заплановано на 2 квітня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше Аліссон повторив рекорд Ноєра в Лізі чемпіонів.