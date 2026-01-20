Вирубив суперника ліктем: у Вельсі футболіста заарештували після шокуючого інциденту на полі
Матч аматорської ліги у Вельсі перетворився на гучний скандал, який уже вийшов далеко за межі футбольного поля. Під час поєдинку західної ліги між Трердур Бей та Портмадог один із гравців був зафіксований на відео в момент умисного удару ліктем у обличчя суперника.
Запис, зроблений очевидцем з трибун, показує, як футболіст Трердура Том Тейлор під час паузи перед виконанням пенальті б'є нічого не підозрюючого опонента. Постраждалим виявився вінгер Портмадогу Денні Бруквелл, який після удару впав на газон, втративши свідомість.
Сам матч завершився із рахунком 3:2 на користь Портмадогу.
Відео швидко розлетілося соцмережами, зібравши сотні тисяч переглядів. Користувачі обурені побаченим, а автор публікації назвав інцидент "абсолютно огидним" і заявив, що гравець заслуговує на довічну дискваліфікацію.
За словами очевидців, фанати навіть показували відео арбітру, але той не зміг відреагувати, і момент уже був упущений.
Наслідки не забарилися: Трердур офіційно відсторонив Тома Тейлора від команди, а вже згодом поліція Північного Уельсу підтвердила арешт 35-річного чоловіка. Також клуб заявив, що не виправдовує жодних протиправних дій і співпрацює зі слідством.
Раніше повідомлялося, що матч юнацької ліги чемпіонату Бразилії завершився скандалом через незарахований пенальті.