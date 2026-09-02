Баварія здобула вольову перемогу над Оснабрюком в 1/32 фіналу Кубку Німеччини

У середу, 2 вересня, відбувся матч 1/32 фіналу Кубку Німеччини, у якому Баварія на виїзді перемогла Оснабрюк.

Зустріч завершилася з рахунком 4:1.

Саме представники Бундесліги-2 відкрили рахунок у протистоянні вже на 5-й хвилині, однак до перерви чемпіони Німеччини не тільки відновили паритет, а й вийшли вперед завдяки голам Кейна та Бішофа.

На 73-й хвилині третій гол забив Олісе, а за 4 хвилини до завершення основного часу остаточну крапку поставив Кейн, реалізувавши пенальті а оформивши таким чином дубль.

Кубок Німеччини з футболу

1/32 фіналу, 2 вересня

Оснабрюк – Баварія 1:4 (1:2)

Голи: 1:0 – 5 Майснер, 1:1 – 18 Кейн, 1:2 – 24 Бішоф, 1:3 – 73 Олісе, 1:4 – 86 Кейн (пен)

З попередніми результатами цієї стадії можна ознайомитися у цій новині.