Капітан Атлетико відмовився від щедрої пропозиції з Туреччини
Капітан Атлетико Коке не захотів приймати контракт з чемпіонату Туреччини, який міг принести йому великі гроші.
Про це повідомляє Atletico Universe з посиланням на журналіста Рубена Урію.
За інформацією джерела, 33-річний півзахисник отримав "дуже щедру" пропозицію від одного з клубів чемпіонату Туреччини.
Проте іспанець не забарився з відмовою від трирічної угоди – футболіст планує залишитися в Мадриді.
Варто зазначити, що контракт Коке з Атлетико закінчиться цього літа і сторони поки що не домовилися про продовження співпраці.
Раніше була інформація, що "кольчонерос" підуть на будь-який крок, який влаштує футболіста.
У нинішньому сезоні Коке зіграв у 43 матчах, у яких він записав на свій рахунок один гол та дві результативні передачі.