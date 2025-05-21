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Капітан Атлетико відмовився від щедрої пропозиції з Туреччини

Олексій Погорелов — 21 травня 2025, 22:42
Коке
Коке
IMAGO

Капітан Атлетико Коке не захотів приймати контракт з чемпіонату Туреччини, який міг принести йому великі гроші.

Про це повідомляє Atletico Universe з посиланням на журналіста Рубена Урію.

За інформацією джерела, 33-річний півзахисник отримав "дуже щедру" пропозицію від одного з клубів чемпіонату Туреччини.

Проте іспанець не забарився з відмовою від трирічної угоди – футболіст планує залишитися в Мадриді.

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Варто зазначити, що контракт Коке з Атлетико закінчиться цього літа і сторони поки що не домовилися про продовження співпраці.

Раніше була інформація, що "кольчонерос" підуть на будь-який крок, який влаштує футболіста.

У нинішньому сезоні Коке зіграв у 43 матчах, у яких він записав на свій рахунок один гол та дві результативні передачі.

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